"Пошук правди вже не зупинити": Зеленський про звірства росіян

Через гнів усього світу внаслідок звірств російських військ у Бучі і інших містах Київської області окупанти намагаються прибирати з вулиць та підвалів на захопленій ними території убитих людей, щоб сховати докази. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Але уникнути відповідальності, за словами глави держави, у росіян не вийде.

“Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісти людей. Ми знаємо вже про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в Росію, або вбиті. Інших варіантів їхньої долі немає.

Ситуація зараз така, що завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому нагляду за подіями на землі, завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості наших зниклих громадян. Щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України”, - заявив Зеленський.

За його словами, пошук правди вже неможливо зупинити.

“Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати хоч якось скоротити шкоду для російської державності й для тих, тих особисто, хто ухвалює в Росії ключові рішення.

Якщо ж ні, якщо ж нічого не зміниться, то це самогубство. Самогубство для всіх, хто обере варіант продовження війни”, - резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні Маріупольска міська рада заявила про застосування російськими військами в Маріуполі мобільних крематоріїв, які окупанти привезли з собою, "для замітання слідів" знищення цивільних людей.