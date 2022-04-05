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Кличко онлайн взяв участь у форумі мерів, що відбувається на платформі Економічного комітету ООН у Женеві

Мер розповів про звірства росіян у передмісті Києва.

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у форумі мерів, що відбувається на платформі Економічного комітету ООН у Женеві. Про це він повідомив на сторінці у Facebook. У своїй промові він розповів про злочини росіян у передмістях Києва.

Фото: пресслужба

«Сьогодні онлайн узяв участь у форумі мерів, що відбувається на платформі Економічного комітету ООН у Женеві. Наголосив на тому, що Росія сьогодні чинить геноцид проти українців. Бо інакше ті жахіття, що ми побачили в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших передмістях столиці після звільнення їх від окупантів, назвати не можна. Росія, по-звірячому знищуючи Україну і мирних українців, несе загрозу сьогодні для всього цивілізованого світу. І світ повинен це усвідомлювати. Та зробити все, щоб зупинити дикість, варварство і військові злочини РФ. Зупинити не співчуттям і заявами, а реальними і рішучими кроками. Суворими санкціями проти агресора, військовою допомогою Україні», - наголосив Кличко.

Фото: пресслужба

Він закликав партнерів збільшувати обсяг допомоги Україні.

«Я підкреслив, що сьогодні в підтримці та допомозі нашій державі дуже важлива єдність позиції і дій ЄС та інших країн-партнерів України. Це стосується й економічної, гуманітарної, допомоги у влаштуванні біженців та переселенців. А також - військової допомоги Україні, озброєнням, щоб наша держава могла себе захищати», - підсумував Кличко.

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