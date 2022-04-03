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Глава МЗС Греції прибув до Одеси

Греція має намір відновити роботу Генерального консульства в Одесі.

Глава МЗС Греції прибув до Одеси
Фото: twitter.com/NikosDendias

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 3 квітня прибув до Одеси. Глава грецького МЗС зустрівся з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Про це Дендіас повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я зустрівся з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ми обговорили сильну присутність грецької громади в місті в контексті історичних зв’язків еллінізму з Одесою та виклики, з якими вона стикається", – написав Дендіас.

Фото: twitter.com/NikosDendias

У пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації розповіли, що глава МЗС Греції передав гуманітарну допомогу медичним закладам системи охорони здоров'я Одещини. Також він зазначив, що має намір відновити роботу Генерального консульства Греції в Одесі.

Фото: facebook.com/oda.odesa

"Своєю чергою начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко звернувся з проханням до Нікоса Дендіаса і його колег в грецькому Уряді надати потужне озброєння для Збройних Сил України, які захищають нашу область – зокрема, необхідні системи протиповітряної оборони та протитанкові ракетні комплекси", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомляли, що глава МЗС Греції особисто супроводжуватиме гуманітарну місію до Маріуполя.

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