Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 3 квітня прибув до Одеси. Глава грецького МЗС зустрівся з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Про це Дендіас повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я зустрівся з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ми обговорили сильну присутність грецької громади в місті в контексті історичних зв’язків еллінізму з Одесою та виклики, з якими вона стикається", – написав Дендіас.

Фото: twitter.com/NikosDendias

У пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації розповіли, що глава МЗС Греції передав гуманітарну допомогу медичним закладам системи охорони здоров'я Одещини. Також він зазначив, що має намір відновити роботу Генерального консульства Греції в Одесі.

Фото: facebook.com/oda.odesa

"Своєю чергою начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко звернувся з проханням до Нікоса Дендіаса і його колег в грецькому Уряді надати потужне озброєння для Збройних Сил України, які захищають нашу область – зокрема, необхідні системи протиповітряної оборони та протитанкові ракетні комплекси", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомляли, що глава МЗС Греції особисто супроводжуватиме гуманітарну місію до Маріуполя.