Парламент проголосував за заборону проросійських політичних партій

Верховна Рада України проголосувала за заборону проросійських політичних партій.

За відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій (7172-1) проголосували 302 нардепів на засіданні ВРУ.

Про це у ТГ написала голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Крім збройної агресії та окупації українських територій, РФ активно вкидає пропаганду через підконтрольні політичні партії. Це один з елементів гібридної війни. Чинний перелік підстав для заборони таких політичних партій є недостатньо деталізованим для ефективної протидії гібридним загрозам і не враховує такий небезпечний аспект їхньої діяльності, як поширення пропаганди держави-агресора», - написала вона.

Депутати розширили перелік підстав для заборони (примусового розпуску, ліквідації) політичних партій.

Зокрема, це «популяризація або пропаганда органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором (державою-окупантом) та виправдання, визнання правомірності або публічне заперечення збройної агресії проти України, анексії території України державою-агресором (державою-окупантом), порушення територіальної цілісності, суверенітету України».

За законом, Мін'юст зобов’язаний невідкладно звертатися з адміністративним позовом про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) у разі виявлення порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій.

Визначається, що справи про заборону політичних партій розглядаються як термінові у скорочені строки – це пояснюється тим, що діяльність політичної партії, яка має антиукраїнський характер, спрямована на підрив суверенітету чи територіальної цілісності України, має потенціал нанесення непоправної шкоди інтересам держави і громадян України, що потребує оперативного розгляду питання про припинення її діяльності.

Справи про заборону політичних партій будуть розглядатися як судом першої інстанції апеляційним адміністративним судом в апеляційному окрузі, що включає місто Київ (це Шостий апеляційний адміністративний суд).

«Але оскільки цей суд розташований у Києві і його робота може бути порушена, пропонується визначити, що на час воєнного стану ці справи будуть підсудні як суду першої інстанції апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів (це Восьмий апеляційний адміністративний суд). При цьому судом апеляційної і останньої інстанції буде Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду», - додала вона.

Передбачається, що тексти усіх судових рішень (ухвал, рішень) у цій категорії справ, а також повістки і інформування про судові засідання будуть оприлюднюватись шляхом оголошень на офіційних вебсайтах Мін'юсту і Верховної Ради.

Також передбачено звільнення від сплати судового збору за подання позовів і апеляційних скарг у цій категорії справ.

«Несплата судового збору, якщо учасники справи не звільнені від його сплати, може використовуватись як прийом для затягування розгляду судової справи). Оскільки справи про заборону політичних партій не будуть численними, втрати для бюджету у зв’язку зі звільненням їх учасників від його сплати будуть несуттєвими. Передбачаються й інші заходи, спрямовані на прискорення розгляду справи. Наприклад, передання до апеляційного суду виділених матеріалів справи в електронному вигляді», - роз’яснює Шуляк.

Оскільки судом першої інстанції в цій категорії справ передбачається визначити апеляційний суд у відповідному окрузі, то і в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції, ці справи будуть розглядатися колегіально, що забезпечить збалансований і поміркований розгляд справ досвідченими суддями із гарантуванням належного рівня права на доступ до суду і судовий захист для відповідачів.

Нагадаємо, наприкінці березня народні депутати зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони 11 партій, діяльність яких призупинила РНБО.

20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО прийняла рішення зупинити діяльність "ОПЗЖ", "Опозиційного блоку", "Партії Шарія" та інших.