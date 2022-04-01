Примусове вилучення об'єктів права власності буде стосуватися також громадян України, які публічно заперечують війну.

Рада внесла зміни до закону про вилучення майна РФ та її резидентів в Україні.

За законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень» (7169 від 15.03.2022) проголосували 305 народних депутатів на засіданні ВРУ.

Документом уточнюється коло резидентів Російської Федерації, до активів яких застосовуватиметься примусове вилучення в Україні об'єктів права власності.

А саме: «резидентами Російської Федерації (крім юридичних осіб), є також і громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, зокрема, мають місце проживання або займаються основною діяльністю», — написано у пояснювальній записці.

До резидентів, за рішенням Ради національної безпеки і оборони України або суду, можуть «прирівнюватися фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, здійснення основної діяльності тощо), які публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території Російської Федерації в період дії воєнного стану в Україні».

Прийняття цього закону «сприяє удосконаленню законодавчого врегулювання відносин у сфері захисту суверенітету і територіальної цілісності України», — наголошують народні депутати.

Нагадаємо, на засіданні парламенту 3 березня було ухвалено Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". 10 березня його підписав президент Володимир Зеленський.