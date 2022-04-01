Верховна Рада України провела п’яте засідання з початку війни. Про це у своєму ТГ повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
"Сьогодні Парламент вже п’ятий раз з початку війни зібрався на своє засідання. В стінах Ради. На Грушевського 5. Традиційно відкрили засідання гімном та виступом іноземних гостей: Президентки Європейського Парламента – Роберти Мецоли. А потім проголосували 21 закони", – написав депутат.
Депутати заборонили символіку окупанта і пришвидшили процедуру заборони проросійських політичних партій. Нардепи також дозволили націоналізацію майна росіян, юридичних осіб РФ та громадян України, які публічно заперечують війну і на 50% підвищили податки для компаній, що не залишили російський ринок.
Зокрема, сьогодні Верховна Рада України на пленарному засіданні проголосувала за такі закони:
- 7210 – забезпечення допоміжними засобами реабілітації на осіб, які постраждали від війни // в цілому (318),
- 4147 – введення часткових кваліфікацій, що дасть можливість швидше працевлаштовуватися при відсутності відповідної освіти // в цілому (319),
- 7209 - додаткові підстави звільнення від мобілазації для вагітних жінок-військовослужбовців або у відпустці для догляду за дитиною. Також одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину // в цілому (317),
- 7180 – вдосконалення засад організації та ведення руху опору (технічні уточнення) // знову в цілому (323),
- 7217 – закріплення правила, що вступ в ТРО може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах де безпосередньо ведуться боєві дії // в цілому (319),
- 7226 – безкоштовна медична реабілітація та медична допомога для військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях // в цілому (323),
- 7229 – встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель — 1 млн $, танк — 100 тис $, бронетранспортер —50 тис $ та інші позиції // в цілому (320),
- 5542-1 – стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни + повністю включені норми мого закону 7224, що прискорить продаж військових облігацій // в цілому (298),
- 7232 – підвищення податків на 50% для компаній, які не захотіли йти з Росії // перше читання (309),
- 7234 – чергові податкові зміни: зняття будь-яких обмежень для переходу на 2% систему податків та завозити матеріал для виготовлення бронежилетів та броньовані автівки без ПДВ та мита. Також багато спрощень для бізнесу під час війни // в цілому (320),
- 7233 – встановлюється 0 ставка ПДВ також на альтернативне моторне паливо та більш широке використання біопалива // перше читання (270),
- 7198 – створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від Держави // перше читання (307),
- 7228 – зупинення перебігу строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності // в цілому (321),
- 7221 – допускається державна допомога під час війни та рік після неї (зараз існують законодавчі обмеження пов’язанні з конкурентним правом) // в цілому (320),
- 7169 – націоналізація майна громадян та юридичних осіб РФ, а також громадян України, які публічно заперечують війну // в цілому (305),
- 7176 – звільнення членів наглядових рад за неприбуття на місце роботи протягом 48 годин в умовах війни // друге читання (286),
- 7058 – порядок укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їх відрядження до органів прокуратури // в цілому (292),
- 7236 – удосконалення закону про ТікТокерів. Уточняються терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ // в цілому (320),
- 7172-1 – заборона політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України // перше читання (302),
- 7214 – заборона символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України // перше читання (311),
- 7192 – особливості оренди державного та комунального майна під час війни // друге читання (310).