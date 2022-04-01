Фото: Lb.ua

Верховна Рада України провела п’яте засідання з початку війни. Про це у своєму ТГ повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

"Сьогодні Парламент вже п’ятий раз з початку війни зібрався на своє засідання. В стінах Ради. На Грушевського 5. Традиційно відкрили засідання гімном та виступом іноземних гостей: Президентки Європейського Парламента – Роберти Мецоли. А потім проголосували 21 закони", – написав депутат.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Депутати заборонили символіку окупанта і пришвидшили процедуру заборони проросійських політичних партій. Нардепи також дозволили націоналізацію майна росіян, юридичних осіб РФ та громадян України, які публічно заперечують війну і на 50% підвищили податки для компаній, що не залишили російський ринок.

Зокрема, сьогодні Верховна Рада України на пленарному засіданні проголосувала за такі закони: