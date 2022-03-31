Президент Володимир Зеленський 31 березня виступив зі зверненням до парламенту Бельгії і закликав Європу зробити більше для перемоги України.

"Якщо програємо Маріуполь та інші українські міста - не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо. Ми вам не погрожуємо, це не погроза - це реальність, це констатація всіх тих фактів, які добре видно з Маріуполя - штаб-квартири європейського опору", - заявив Зеленський.

Глава держави зауважив, що про ситуацію в Маріуполі та інших містах знає "увесь світ, але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу".

Тому Україна покладає великі надії на Бельгію, Брюссель якої є де-факто столицею Європейського Союзу.

"Саме ви як держава-серце Європи можете надихнути всіх інших європейців зробити більше, щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир", - звернувся Зеленський до бельгійського парламенту.

"Зробіть це: зброя, санкції, членство в Європі - і вже скоро майбутнє віддячить вам", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, 31 березня Зеленський під час промови в Генеральних штатах - парламенті Нідерландів - закликав надати Україні зброю, посилити санкції проти Росії, зокрема закрити порти для російських суден, і підтримати нашу країну у вступі до Євросоюзу.