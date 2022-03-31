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"Програємо Маріуполь - не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу", - Зеленський до парламенту Бельгії

Президент також назвав Маріуполь "штаб-квартирою європейського опору".

"Програємо Маріуполь - не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу", - Зеленський до парламенту Бельгії
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський 31 березня виступив зі зверненням до парламенту Бельгії і закликав Європу зробити більше для перемоги України. 

"Якщо програємо Маріуполь та інші українські міста - не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо. Ми вам не погрожуємо, це не погроза - це реальність, це констатація всіх тих фактів, які добре видно з Маріуполя - штаб-квартири європейського опору", - заявив Зеленський.

Глава держави зауважив, що про ситуацію в Маріуполі та інших містах знає "увесь світ, але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу".

Тому Україна покладає великі надії на Бельгію, Брюссель якої є де-факто столицею Європейського Союзу.

"Саме ви як держава-серце Європи можете надихнути всіх інших європейців зробити більше, щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир", - звернувся Зеленський до бельгійського парламенту.

"Зробіть це: зброя, санкції, членство в Європі - і вже скоро майбутнє віддячить вам", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, 31 березня Зеленський під час промови в Генеральних штатах - парламенті Нідерландів - закликав надати Україні зброю, посилити санкції проти Росії, зокрема закрити порти для російських суден, і підтримати нашу країну у вступі до Євросоюзу.

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