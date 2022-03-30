Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії

Глава КМУ наголосив на важливості виходу норвезьких компаній з російського ринку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів 30 березня телефонну розмову з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере.

Сторони обговорили продовження санкційного тиску на країну-агресора. Також Шмигаль заторкнув тему перебування іноземних компаній в РФ.

"Розраховуємо, що від Уряду Норвегії прозвучить сильний меседж норвезьким компаніям, які залишаються в Росії, про неприпустимість наповнення бюджету країни-терориста ... РФ має бути відрізана від джерел фінансування війни проти України", - написав Шмигаль у своєму Facebook.

Глава КМУ також подякував уряду Норвегії за підтримку та приєднання до санкцій ЄС проти Росії. Прем'єр-міністри обговорили плани відновлення України й створення відповідних фондів.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть зобов'язати іноземні компанії, що залишилися працювати у Росії, платити більше податків в Україні.

В РФ продовжують роботу 42 великі міжнародні компанії.