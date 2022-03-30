Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаПолітика

Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії

Глава КМУ наголосив на важливості виходу норвезьких компаній з російського ринку.

Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії
Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів 30 березня телефонну розмову з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере.

Сторони обговорили продовження санкційного тиску на країну-агресора. Також Шмигаль заторкнув тему перебування іноземних компаній в РФ.

"Розраховуємо, що від Уряду Норвегії прозвучить сильний меседж норвезьким компаніям, які залишаються в Росії, про неприпустимість наповнення бюджету країни-терориста ... РФ має бути відрізана від джерел фінансування війни проти України", - написав Шмигаль у своєму Facebook.

Глава КМУ також подякував уряду Норвегії за підтримку та приєднання до санкцій ЄС проти Росії. Прем'єр-міністри обговорили плани відновлення України й створення відповідних фондів.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть зобов'язати іноземні компанії, що залишилися працювати у Росії, платити більше податків в Україні.

В РФ продовжують роботу 42 великі міжнародні компанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також