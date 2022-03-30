Необхідність запровадження ідеологічних санкцій проти РФ

У зв'язку з воєнною агресією РФ проти України весь цивілізований світ запроваджує проти РФ санкції – економічні, культурні, інтернет-санкції тощо, але багато хто забуває про структури РФ, які працюють за просуванням «Російської ідеології» в інших країнах. Ці структури небезпечні тим, що вони працюють в Європі та інших країнах досить давно, вони мають свої аудиторії, свої політики, централізоване фінансування і зараз під час війни РФ проти України, ці структури запускають пропагандистські інструменти та виправдовують дії армії окупантів в Україні.

Фото: Макс Требухов

На даний момент за фінансової підтримки РФ діють:

мережа під назвою «Російський дім», як структурний підрозділ дипломатичної структури РФ - Федеральне агентство «Россотрудничество»;

мережа відділень федерального агентства РФ «Россотрудничество» які реалізовують проекти спрямовані на просування цінностей «Російського світу». На сьогоднішній день в інших країнах діють понад 100 відділень «Росспівробітництва», а на співробітників федеральної агенції в інших країнах діє дипломатичний імунітет, передбачений Віденською конвенцією;

мережа відділень «Російський центр», які є виконавчими партнерами державного фонду «Російський світ», ця структура реалізовує проекти з просування ідеології «Російського світу». Усього відділень «Російських центрів» відкрито у 52 країнах.

Ці структури активно працюють над створенням груп «агентів впливу» в інших країнах. Надалі ці групи проводять круглі столи, працюють над написанням книг, знімають фільми, організовують мітинги, спрямовані на виправдання дій РФ. Наприклад, 28.03.2022 «Координаційна рада організацій російських співвітчизників в Аргентині» підтримала визнання РФ т.зв. «ДНР» та «ЛНР» Росією, а також виправдав дії РФ про початок т.зв. «Спецоперації», а насправді воєнної агресії Росії проти України. Це один із прикладів роботи агентів впливу Кремля за межами РФ. Захід, у рамках якого зроблено цю заяву, було організовано за підтримки фонду «Російський світ».

Ось ще приклад, 17 березня відбувся круглий стіл «Нова геополітична конфігурація Великої Євразії», організаторами виступили АНО «Інститут Російського зарубіжжя», Інформаційно-аналітичний центр «Євразія-Поволжя», Науково-освітній центр співпраці з країнами СНД та Балтії Саратовського державного університету. ім. Н.Г. Чернишевського, Аналітичний портал "Ділова Євразія", АНО "Інформаційно-аналітичний центр Євразійська ініціатива", фонд "Російський світ". На цьому заході експерти-міжнародники, політологи, історики та наукові діячі висловлювали свої теорії в яких виправдовували військову агресію РФ проти України і також, особливо часто звучало таке гасло: «Асоціація держав Південно-Східної Азії не засудила спецоперацію Росії тому, що пам'ятає своє колоніальне минуле. Африка, Бразилія та Аргентина також не засудили Росію, оскільки пам'ятають своє колоніальне минуле. Особливо Аргентина пам'ятає англійський чобіт».

Також ведеться діяльність спрямована на вирощування нових агентів впливу РФ, наприклад - Росспівробітництво оголошує набір до Лабораторії аналітики Інституту актуальних міжнародних проблем. Проект готує аналітиків-міжнародників, молоду наукову еліту у сфері міжнародних відносин та міжнародної безпеки: «Запрошуються громадяни держав СНД, віком від 25 до 35 років включно, з рівнем освіти не нижчим за магістра: аспіранти та молоді вчені. При цьому учасники не повинні мати російського громадянства», – йдеться у повідомленні. Тобто кремлю потрібні агенти впливу РФ інших країнах і обов'язково, щоб ці агенти були громадянами РФ. До речі, Інституту актуальних міжнародних проблем – це один з мозкових центрів РФ, працює в тісній співпраці з МЗС РФ та Службою зовнішньої розвідки РФ, їхня діяльність спрямована на збір та аналіз інформації в інших країнах, аналіз політичних процесів в інших країнах тощо.

Робота структур кремля в інших країнах спрямована на просування ідеології режиму Путіна. Наприклад, 26 березня в м. Ларнака Кіпр пройшла акція масова акція на підтримку Росії. У мітингу, який пройшов під гаслами «Росія, врятуй планету!», «Росія, врятуй нас від фашизму!», «Ні НАТО в Україні та на Кіпрі!», «Росія, каже правду!», взяли участь понад 200 людей. Подібні акції відбулися в Сербії, Сирії, Єревані, Чорногорії, Італії (це лише те, що я встиг відстежити). Акції були нечисленні і слабо висвітлювалися в російськомовному сегменті інтернету, але сам факт проведення подібних заходів говорить про те, що кремль здійснює спробу вплив на уряди інших країн через агентів впливу РФ і суспільно-політичні організації.

На сьогодні Україна здобуває перемогу на світовому ідеологічному фронті, але необхідно викорінити джерела поширення ідеології війни та «Російського світу» в інших країнах, важливо пам'ятати, що під час війни на курок зброї натискає не людина, а ідеологія та пропаганда в її голові.