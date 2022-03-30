Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком

Такі випадки вже зафіксовано в Харківській та Сумській областях.

Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Російські окупанти почали мінувати територію України мінами ПОМ-3 "Медальйон" – новітніми російськими протипіхотними боєприпасами із сейсмічним датчиком.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Такі випадки вже зафіксували на Харківщині та Сумщині.

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

"Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною. Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає", – пояснили в Генеральному штабі.

ПОМ-3 "Медальйон" виготовляють лише у Росії.

В ЗСУ наголосили: якщо людина побачить таку міну – у жодному разі не можна підходити близько, не підпускати інших осіб, а повідомити Нацполіцію чи інші силові структури.

Нагадаємо, днями РФ обстріляла Красногорівку (Донеччина) забороненими касетними боєприпасами. Невдовзі окупанти обстріляли з реактивної артилерії позиції 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Більшість касетних боєприпасів вразила мирні населені пункти, які були розташовані далеко за лінією вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також