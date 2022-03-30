З Голої Пристані окупанти викрали вісьмох людей

З Голої Пристані Херсонської області російські окупанти викрали вісьмох людей включно з мером Олександром Бабичем. На території міста окупаційний військ нема, але є в інших пунктах громади.

Про це повідомили в міській раді Голої Пристані.

"Щодо осіб, які були затримані і незаконно утримуються. В цілому у нас є 8 осіб, перш за все міський голова, Віктор Васильович Маруняк – староста села Старозбурівка... Сьогодні підтверджено зникнення Пащенка Сергія", – зазначили в раді.

Нагадаємо, в Херсоні окупанти викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом із отцем Сергієм сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

Крім проукраїнських активістів, ворожі війська викрадають представників місцевої влади. Такі випадки зафіксовані в областях, де окупантам вдалося тимчасово зайняти певні населені пункти.