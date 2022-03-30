Київрада ухвалила низку рішень для підтримки бізнесу столиці в часи війни

Підприємство, що працює на комунальних площах, звільняється від орендної плати.

Київрада 30 березня провела засідання для підтримки бізнесу під час війни. Столичні депутати з моменту повномасштабного вторгнення Росії зібралися вже вдруге, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Вирішено, що для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плата за договорами зменшується до однієї гривні. Сплата пайової участі складатиме 50% від наявної.

Бізнес, що працює на комунальних площах, звільняється від орендної плати.

Паркувальним майданчикам нададуть пільги від міста.

Рекламним компаніям на площинах у Києві за соціальну та патріотичну рекламу також нададуть пільги.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, столична влада закликає відновити роботу всього бізнесу в Києві, який має змогу це зробити. Киян просять сплачувати за комунальні послуги, щоб місто функціонувало як зазвичай, а працівники сфери могли отримувати зарплати.