Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Кількість жертв унаслідок ворожого удару по Миколаївській ОДА зросла до 15. З-під завалів дістали тіла 14 людей, ще одна особа померла в реанімації.

Такі дані станом на 12:30 повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"До робіт залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки, також працюють два крани, два навантажувачі, екскаватор, два самоскиди. Роботи тривають", – повідомили рятувальники.

Будівлю ОДА в Миколаєві російські війська обстріляли вчора вранці. Досі тривають роботи з пошуку поранених і загиблих. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх, без горіння. Постраждали без урахування загиблих щонайменше 33 людини.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області