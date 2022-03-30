Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українців попереджають про електронні листи з програмою, яка викрадає паролі та файли

Текст е-листа містить повідомлення, начебто, від Міносвіти щодо “електронних навчальних журналів".

Українців попереджають про електронні листи з програмою, яка викрадає паролі та файли
Фото: g-ross.com.ua

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила масове розповсюдження серед громадян України та організацій електронних листів з темою "Нова програма для запису в журнал".

Про це повідомив Телеграм-канал Держспецзв’язку.

Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо “електронних навчальних журналів”, а також посилання на “програму” та пароль на архів.

У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважачи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer.

“Це – шкідлива програма-стілер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану”, – пояснили у державній службі.

У разі виявлення вказаного повідомлення просять не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також