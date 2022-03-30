Одну із ракет, спрямовану на цивільний об’єкт на Хмельниччині, збили з українського винищувача

Ворожу ракету, яку російські війська у ніч на 30 березня спрямували на об'єкти цивільної інфраструктури у Хмельницькій області, збив винищувач Збройних сил України.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", – сказано в повідомленні.

Там додали, що з кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК.

Нагадаємо, сьогодні вночі після оголошення тривоги по всій території України в соцмережах почали повідомляти, що пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Сьогодні стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Хмельницькому постраждалих немає. Окрім того, цієї ночі ворог тричі вдарив ракетами по цивільних об’єктах на Хмельниччині. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Також цієї ночі кілька ворожих ракет збили над Києвом.