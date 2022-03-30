Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
ГоловнаСуспільствоВійна

Одну із ракет, спрямовану на цивільний об’єкт на Хмельниччині, збили з українського винищувача

ЗСУ знищили її ракетою класу "повітря-повітря".

Одну із ракет, спрямовану на цивільний об’єкт на Хмельниччині, збили з українського винищувача
Фото: facebook.com/PvkZahid

Ворожу ракету, яку російські війська у ніч на 30 березня спрямували на об'єкти цивільної інфраструктури у Хмельницькій області, збив винищувач Збройних сил України.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", – сказано в повідомленні.

Там додали, що з кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК.

Нагадаємо, сьогодні вночі після оголошення тривоги по всій території України в соцмережах почали повідомляти, що пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Сьогодні стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Хмельницькому постраждалих немає. Окрім того, цієї ночі ворог тричі вдарив ракетами по цивільних об’єктах на Хмельниччині. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Також цієї ночі кілька ворожих ракет збили над Києвом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також