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Верещук прокоментувала вибухи в російському Бєлгороді і закликала негайно вивести війська РФ із зони ЧАЕС

Україна вимагає ввести у зону відчуження спеціальну місію ООН.

Верещук прокоментувала вибухи в російському Бєлгороді і закликала негайно вивести війська РФ із зони ЧАЕС
Ірина Верещук
Фото: Скріншот відео

Віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прокоментувала серію вибухів, які напередодні ввечері пролунали поблизу російського Бєлгорода. Інцидент стався в районі села Красний Октябрь за приблизно 10 км від кордону з Україною.

"Вчора на складі Збройних Сил РФ в російському Бєлгороді трапилась самовільна детонація боєприпасів. Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни", – зазначила українська урядовиця.

Верещук додала, що лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Тому Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони.

"У контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофессійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців", – наголосила віцепрем’єрка.

Україна вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітарізації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ.

За даними росЗМІ, внаслідок вибухів під Бєлгородом постраждали четверо військових. В екстрених службах РФ зазначили, що причиною інциденту "міг стати людський фактор", а губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що жертв та постраждалих серед мешканців немає. Як руйнувань на території селища.

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