Продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники працюють позмінно, на місці знаходиться 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

Фото: ДСНС

Роботи тривали станом на 08:00.

Фото: ДСНС

З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги).

Нагадаємо, вчора вранці російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві.