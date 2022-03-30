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Рятувальні роботи після влучання ракети окупантів у будівлю Миколаївської ОДА тривають досі

Станом на 08:00 роботи тривають. 

Рятувальні роботи після влучання ракети окупантів у будівлю Миколаївської ОДА тривають досі
Фото: ДСНС

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники працюють позмінно, на місці знаходиться 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

Фото: ДСНС

Роботи тривали станом на 08:00. 

Фото: ДСНС

З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги).

Нагадаємо, вчора вранці російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві

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