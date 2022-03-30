Київ: для громадського транспорту відкривається Південний міст - КМДА

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

З 30 березня для громадського транспорту відкривається Південний міст. Про це на сторінці в Telegram повідомляє КМДА.

"Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської", - зазначено в дописі.

Водночас для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

В КМДА наголошують, що водії мають пропускати машини «швидкої» допомоги та машини з гуманітарною допомогою.