Великобританія готова стати гарантом безпеки для України

Про це повідомила постпред країни в ООН.

Великобританія готова стати одним із гарантів безпеки для України у разі підписання відповідного міжнародного договору. Про це під час брифінгу заявила постпред Британії в ООН Барбара Вудворд.

"Мій прем'єр-міністр (Борис Джонсон. – LB.ua) розмовляє з президентом Зеленським практично щодня. Ми хочемо будь-яким способом, яким можемо допомогти закінчити війну, забезпечити виведення російських військ. І ми будемо щасливі зіграти цю роль, якщо Україна попросить, так", - відповіла Вудворд.

Вона також повідомила, що Британія надіслала Україні значну військову та виділила 400 млн фунтів гуманітарної допомоги.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана у мирних переговорах із Росією.

"Ми маємо забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", - сказала Трасс.