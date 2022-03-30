Україна може створити новий військовий блок, - майор ізраїльської армії ЦАХАЛ

На перемовинах у Стамбулі Україна фактично анонсувала створення нового військового блоку.

Таку думку в ефірі телеканалу Рада озвучив майор резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Вецнер, повідомляє Суспільне.

"Росія дуже хоче виставити за перемогу позаблоковий статус України та її нейтралітет. Якщо ми подивимося, чого вимагає Україна, ми зрозуміємо, що Україна створює новий блок. Бо що таке НАТО? Це певний юридичний договір, який за певних умов зобов’язує виконувати щось", — говорить Вецнер.

На його думку, нинішні вимоги України не є другим "Будапештським меморандумом".

"Бо меморандум — це документ про наміри. Він нікого ні до чого не зобов’язує. Але юридично завірений міжнародний договір порушити буде важко", — пояснює ізраїльський військовий.

При цьому Росія може бути включена у текст договору як гарант безпеки України.

"Якщо текст договору буде написано правильно, то кожна країна буде мати свої обов’язки. Але не як частина групи, а як окрема країна. І кожна країна має бути гарантом територіальної цілісності та незалежності України незалежно як діють інші країни-учасниці цього договору", — говорить Віктор Вецнер.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, під час перемовин у Стамбулі Україна подала свої пропозиції щодо мирного договору. Поки що договір не підписаний.

Представник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія назвав ключові деталі пропозиції від нашої країни:

"Чіткі юридично зобов'язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічні статті 5 НАТО. Тобто якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії/військового нападу/операції, ми в праві протягом трьох днів вимагати негайних консультацій. І якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного рішення, проблеми, то країни-гаранти мають надати нам військову допомогу, озброєння та закриття небо над Україною", – пояснив нардеп.

Якщо вдасться закріпити ці положення, то Україна буде готова зафіксувати свій статус як без'ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету. Це історично вже зафіксовано у Декларації про суверенітет 1990 року.

У разі гарантії цих пунктів, Україна не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти і не буде вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на території України буде мати місце у разі отримання згоди країн-гарантів.