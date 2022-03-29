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Міжнародна організація праці призупиняє технічне співробітництво з Росією, - Мінекономіки

Це рішення підтримали 42 з 52 учасників сесії адмінради МОП.

Міжнародна організація праці призупиняє технічне співробітництво з Росією, - Мінекономіки
Фото: Facebook/International Labour Organization

На черговій сесії Адміністративної ради Міжнародної організації праці ухвалили проєкт резолюції, яким засудили військову агресію РФ проти України і тимчасово призупинили технічне співробітництво з Росією.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

МОП не відновить співпрацю з Росією доти, поки не буде узгоджено припинення вогню та не буде прийняте мирне рішення.

Резолюцію підтримали 42 з 52 учасників сесії адмінради. 

"Також призупиняється запрошення російської федерації до участі в усіх технічних нарадах та зустрічах експертів, конференціях та семінарах", - зауважили в Мінекономіки.

Міжнародна організація праці звернулася до країн-учасниць з закликом до дій на захист і забезпечення трудових прав, а також безпечного середовища для всіх, хто виїхав з України.

Нагадаємо, на початку березня Мінекономіки звернулося до МОП з проханням припинити членство Росії та Білорусі в організації.

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