Арахамія назвав умови для референдуму про нейтралітет України

"Якщо всі сторони ухвалять таку позицію – буде відведення військ, повернення людей і тоді референдум".

Новий міжнародний договір про гарантії безпеки, з пропозицію підписання якого Україна виступила на перемовинах у Стамбулі, має бути схвалений на всеукраїнському референдумі. Договір включатиме пункт, аналогічний статті 5 Статуту НАТО.

Про це заявив член української делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу за підсумками перемовин 29 березня, повідомляє uatv.

"Про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який підписуватимуть усі гаранти безпеки, який ратифікуватимуть, щоб не повторювати помилку, яка була колись у Будапештському меморандумі. Це виявився просто папірець, а ми навчені зараз вже дуже болісно. Ми хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України", – пояснив Давид Арахамія.

Цей договір, за словами голови фракції "Слуги народу", має бути схвалений на всеукраїнському референдумі. Проте його проведення можливе лише після відведення військ агресором РФ з території України та повернення українських громадян.

"У нас є закон про загальнонаціональний референдум. Для нього має бути мир. Ми запитали росіян, чи визнають вони Віденську конвенцію. Вони сказали, що так. Тобто договір під тиском не визнається. Тому для референдуму потрібний світ. Жоден гарант не підписуватиме договір під тиском. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію – буде відведення військ, повернення людей і тоді референдум", – наголосив Давид Арахамія.

Нагадаємо, Україна запропонувала РФ, що протягом 15 років питання Криму не вирішуватимуть воєнним шляхом. Питання Криму і Донбасу є окремими пунктами мирного договору.