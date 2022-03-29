В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло сім людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло сім людей (оновлено)
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
ГоловнаСуспільствоВійна

168 тисяч українців евакуювали швидкісними поїздами УЗ від початку широкомасштабного вторгнення РФ

Інтерсіті+ курсували за сімома маршрутами.

168 тисяч українців евакуювали швидкісними поїздами УЗ від початку широкомасштабного вторгнення РФ
Фото: Укрзалізниця

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії швидкісними поїздами "Укрзалізниці" евакуювали 168 тисяч українців.

Про це повідомили на Facebook-сторінці національного перевізника.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ здійснили 169 рейсів за сімома маршрутами:

  • Київ - Львів (було евакуйовано 79449 осіб);
  • Харків - Львів (48817 осіб);
  • Дніпро - Львів (20330 осіб);
  • Київ - Вінниця (7500 осіб);
  • Київ - Тернопіль (4500 осіб);
  • Харків - Тернопіль (4500 осіб);
  • Київ - Перемишль (2879 осіб).

Директор філії "Українська залізничника швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" Андрій Уманець зазначив, що компанія максимально ефективно використовує весь парк швидкісних поїздів для евакуації мешканців та гостей України.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії.

Днями Росія обстріляла депо "Укрзалізниці" на сході країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також