168 тисяч українців евакуювали швидкісними поїздами УЗ від початку широкомасштабного вторгнення РФ

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії швидкісними поїздами "Укрзалізниці" евакуювали 168 тисяч українців.

Про це повідомили на Facebook-сторінці національного перевізника.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ здійснили 169 рейсів за сімома маршрутами:

Київ - Львів (було евакуйовано 79449 осіб);

Харків - Львів (48817 осіб);

Дніпро - Львів (20330 осіб);

Київ - Вінниця (7500 осіб);

Київ - Тернопіль (4500 осіб);

Харків - Тернопіль (4500 осіб);

Київ - Перемишль (2879 осіб).

Директор філії "Українська залізничника швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" Андрій Уманець зазначив, що компанія максимально ефективно використовує весь парк швидкісних поїздів для евакуації мешканців та гостей України.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії.

Днями Росія обстріляла депо "Укрзалізниці" на сході країни.