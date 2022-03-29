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Шойгу: "Основні завдання першого етапу "спецоперації" виконано. Тепер можна зосередитись на "звільненні Донбасу"

Міністра показав телеканал "Россия24". Про втрати російських військ Шойгу не говорив.

Шойгу: "Основні завдання першого етапу "спецоперації" виконано. Тепер можна зосередитись на "звільненні Донбасу"
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу
Фото: скрин відео

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у вівторок, 29 березня, з’явився в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия24", де заявив, що основні завдання першого етапу "спеціальної військової операції" в Україні "загалом" виконано.

Тепер, за словами Шойгу, російські військові "можуть зосередитися на звільненні Донбасу", передає "Радіо Свобода".

Глава Міноборони РФ назвав це головною метою операції, додавши при цьому, що вона вестиметься до досягнення всіх цілей.

Шойгу, зокрема, заявив, що армії України "завдано істотних збитків, майже знищено військово-повітряні сили та систему ППО", військово-морські сили "припинили існування", пише "Медуза".

Шойгу також торкнувся теми весняного призову до армії, зазначивши, що призовників не відправлятимуть у "гарячі точки". За його словами, прибуде навіть менше новобранців, ніж торік.

Про російські втрати під час війни в Україні глава російського Міноборони не говорив.

Минулого разу Шойгу показували в ефірі каналу Міноборони "Звєзда". У суботу, 26 березня, він зустрічався з керівництвом міністерства та обговорював програму держоборонзамовлення.

Раніше низка ЗМІ повідомили про зникнення міністра з медіапростору: Шойгу не з'являвся на публіці з 11 по 24 березня. Тоді в ефірі "России24" показали фрагмент наради Радбезу РФ, у якій брав участь міністр.

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