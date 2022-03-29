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ЗСУ відкопали танки російських окупантів, що застрягли в болоті: “Тепер будуть бити колишніх російських хазяїв”

Гарячі голови з місцевих хотіли їх спалити, щоб ворог не відбив. 

ЗСУ відкопали танки російських окупантів, що застрягли в болоті: “Тепер будуть бити колишніх російських хазяїв”
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Бійці 93 механізованої бригади "Холодний Яр" відкопали танки окупантів, що застрягли у ґрунті, і тепер техніку будуть використовувати для потреб Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

“Так, саме відкопали. Адже “професійні” російські танкісти примудрилися “посадити” їх у ґрунт ледве не по башти”, – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що гарячі голови з місцевих хотіли їх спалити, щоб ворог не відбив. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

“Але професійні військові не дали. “Підсохне – будуть наші. А полізуть забирати – спалимо разом з танками. Підсохло, відкопали, поставили в стрій. Тепер будуть бити колишніх російських хазяїв”, – зазначили військові.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Волонтер Роман Донік нагадав випадок, коли танки росіян застрягли ще перед вторгненням.

“Сумрачний російський геній військового керівництвах того висновків не зробив звісно. І вони цей фінт провернули вже тут. Ми ходили облизувалися на ті танки, бо то ж була солодка булка для паліїв. Ніхто техніку підігнати не міг, танки на пузі в чорноземі. Загалом – пали не хочу. Одними смузі, навіть гранатомети не потрібні”, – написав він у соцмережі Facebook.

Однак холодноярці їх від цього відмовили. “Ти ся вгамуєшся? Не встигнуть Ми їх в'їбем, вони втечуть, а танки ми собі відкопаємо. Ну, так воно і вийшло. От що значить професійна армія. Бо учені)). Бо з досвідом)). Довіряємо ЗСУ. Вони знають що роблять. Допомагаємо їм робити справу”, – сказав Донік.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали 17200 осіб особового складу, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин

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