У Чернігові загинули до 400 цивільних мешканців, - Атрошенко

Від початку повномасштабної війни Росією в Чернігові загинули понад 350 цивільних жителів. Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко під час телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

При цьому, за словами мера, щодня госпіталізують 30-40 поранених.

"У нас загинули вже 350 осіб у місті. Це не остаточні дані. У нас поки перепризначений начальник обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", - повідомив мер.

За його словами, в Чернігові зараз працюють дві опорні лікарні, в які щодня привозять по 30-40 поранених цивільних. Наразі в лікарнях перебувають близько 400 поранених.

Нагадаємо, Чернігів - одне з найбільш обстрілюваних міст. У місті немає світла, води, газу, практично немає теплопостачання. Через пошкодження основного автомобільного мосту, що сполучав місто з Києвом, також немає змоги влаштувати гуманітарні коридори для завезення допомоги та вивезення важкопоранених.