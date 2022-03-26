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Вирішуємо питання про вивіз важкопоранених з Чернігова будь-якими шляхами, - Атрошенко

Пішохідний міст зараз під постійними перехресними обстрілами.

Вирішуємо питання про вивіз важкопоранених з Чернігова будь-якими шляхами, - Атрошенко
Фото: newch.tv

Чернігів зараз перебуває в оперативному оточені, але місцева влада планує вивозити тяжкопоранених, яких не можна оперувати на місці.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, інформує 24 канал.

Він сказав, що ворог свідомо знищив міст, який з’єднував місто з Київським напрямком. Тому зараз немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст теж зараз під постійними перехресними обстрілами, тому перевозити вантажі – небезпечно, адже міст може впасти і можуть загинути люди.

"Питання евакуації не просте. Мова не буде йти про масову евакуацію. Ми вирішуємо питання про вивіз важкопоранених будь-якими шляхами. На місцевому рівні ми не можемо їх прооперувати і гарантувати подальше життя", – зазначив Атрошенко.

Евакуація необхідна 44 людям. Це військові та цивільні громадяни, серед них троє дітей.

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Нагадаємо, що 24 березня російська армія різко збільшила кількість обстрілів житлових і промислових районів Чернігова.

У Чернігові міст лишається в аварійному стані. Ремонтувати його неможливо через те, що туди постійно гатить артилерія ворога.

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