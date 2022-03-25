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У Чернігові через постійні ворожі обстріли рух мостом для авто і пішоходів усе ще неможливий

Очільник ОДА натякнув, що влада має план виходу із цієї ситуації. 

У Чернігові через постійні ворожі обстріли рух мостом для авто і пішоходів усе ще неможливий
Чернігів
Фото: ДСНС

Ситуація в Чернігівській області лишається майже без змін. У Чернігові міст лишається в аварійному стані. Ремонтувати його неможливо через те, що туди постійно гатить артилерія ворога.

Рух закрили і для пішоходів, і для авто. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Ніхто нікуди не йде і не їде. Це погана новина. Хороша новина – в нас давні і потужні історичні корені. Згадаймо Антонія Печерського, який вирив шляхи з Чернігова до Києва. Запевняю, в нас теж є план, ми над ним працюємо", – зазначив він.

 

Учора російська армія різко збільшила кількість обстрілів житлових і промислових районів Чернігова.

Кілька днів тому в Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом.

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