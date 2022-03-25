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Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ

У Київській області українські захисники тримають оборону та переходять у контрнаступ. 

Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Фото: Facebook/Повернись Живим

Ключові бої цієї ночі, за інформацією станом на 6:30 ранку, відбувалися в Київській області. Про це в ефірі телеканалів повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли в районі Баришівки. У районі Буча–Гостомель–Ірпінь традиційно вже", – заявив він.

За словами Денисенка, українській армії вдалося відбити багато атак, знищити 12 танків, кілька літаків, більш ніж 10 одиниць броньованої техніки, щонайменше кілька сотень ворожих військових за добу.

"Ми тримаємо оборону, переходимо в контрнаступи", – зазначив він.

ЗСУ згодом нададуть більш детальну інформацію. 

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, за добу відбито 9 ворожих атак, знищено 12 танків, 9 артсистем, 2 літаки і 2 безпілотники. Противник втратив понад 200 військовослужбовців.

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