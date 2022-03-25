Щонайменше 135 дітей загинули від початку війни — ОГПУ

Унаслідок війни, що її розв'язала Росія проти України, загинули 135 дітей. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ще 184 дитини, за даними ювенальних прокурорів, дістали поранення. Найбільше постраждало дітей у Київській — 64, Харківській — 44, Донецькій — 46, Чернігівській — 34, Миколаївський — 25, Запорізькій — 26, столиці — 16, Житомирській — 15, Херсонській — 15 та Сумській — 14 — областях.

Як повідомляють в ОГПУ, ці дані не є остаточними, бо відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

Водночас через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Пошкоджень і руйнувань зазнали більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків.

"Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і місті Київ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.