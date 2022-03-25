Путін може застосувати ядерну зброю в Польщі - екскомандувач сил НАТО в Європі

Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на території Польщі. Про це в ефірі телеканалу CNN заявив екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк. "Якщо Путін справді хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що може зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де він її застосує? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі", - зазначив генерал.

Він пояснив, що під час навчань російські війська моделюють ситуацію, за якої Росія програє через підтримку противника з боку НАТО. У такому разі вони мають застосувати тактичну ядерну зброю. Тоді НАТО заявить про те, що не хоче ядерної війни чи Третьої світової і відступить. Водночас Кларк висловив сумнів, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Раніше США попередили, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу державу.

За підсумками екстреного саміту НАТО Альянс вирішив допомогти Україні із захистом від хімічних, ядерних і радіологічних загроз. Також нададуть допомогу в галузі кібербезпеки.