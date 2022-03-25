ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
ГоловнаНовини -

Європейська рада вимагає від Росії негайно припинити агресію та обіцяє Україні допомогти з відбудовою після війни

Вивести всі сили та військову техніку з усієї території України та поважати її територіальну цілісність.

Європейська рада вимагає від Росії негайно припинити агресію та обіцяє Україні допомогти з відбудовою після війни
Фото: president.gov.ua/

Європейська рада оприлюднила висновки щодо російської військової агресії проти України.

У цьому документі Європейська рада вимагає від Росії негайно припинити свою військову агресію на території України, негайно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України та поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

Також Європейська рада закликає Росію терміново гарантувати безпечний прохід цивільним особам, які перебувають у всіх зонах бойових дій, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ і створити гуманітарні коридори.

"Загарбницька війна Росії проти України грубо порушує міжнародне право і спричиняє масові втрати життя та поранення мирних жителів. Росія атакує мирне населення і націлює на цивільні об’єкти, включаючи лікарні, медичні установи, школи та притулки. Ці військові злочини необхідно негайно припинити. Винні та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права. Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова російських військових у гуманітарному доступі є неприйнятними. Російські війська повинні негайно забезпечити безпечні шляхи до інших частин України, а також гуманітарну допомогу для доставки в Маріуполь та інші міста, що перебувають в облозі", - йдеться в документі.

"Європейський Союз прагне забезпечити безперервне та безперебійне надходження електроенергії та газу в Україну. Нещодавня синхронізація українських та молдовських електричних мереж з мережами ЄС є чудовим досягненням. Це свідчить про те, що наше майбутнє тепер взаємопов’язане. Безпека українських ядерних об’єктів має бути забезпечена, в тому числі за підтримки Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться в повідомлені.

Європейський Союз підтримує Україну та її народ, і Європейська рада підтверджує Версальську декларацію, визнаючи європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Європейський Союз і надалі надаватиме скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку.

Також Європейський Союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, тільки-но російський наступ припиниться, у відбудові країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також