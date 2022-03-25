Європейська рада вимагає від Росії негайно припинити агресію та обіцяє Україні допомогти з відбудовою після війни

Вивести всі сили та військову техніку з усієї території України та поважати її територіальну цілісність.

Європейська рада оприлюднила висновки щодо російської військової агресії проти України.

У цьому документі Європейська рада вимагає від Росії негайно припинити свою військову агресію на території України, негайно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України та поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Європейська рада закликає Росію терміново гарантувати безпечний прохід цивільним особам, які перебувають у всіх зонах бойових дій, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ і створити гуманітарні коридори.

"Загарбницька війна Росії проти України грубо порушує міжнародне право і спричиняє масові втрати життя та поранення мирних жителів. Росія атакує мирне населення і націлює на цивільні об’єкти, включаючи лікарні, медичні установи, школи та притулки. Ці військові злочини необхідно негайно припинити. Винні та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права. Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова російських військових у гуманітарному доступі є неприйнятними. Російські війська повинні негайно забезпечити безпечні шляхи до інших частин України, а також гуманітарну допомогу для доставки в Маріуполь та інші міста, що перебувають в облозі", - йдеться в документі.

"Європейський Союз прагне забезпечити безперервне та безперебійне надходження електроенергії та газу в Україну. Нещодавня синхронізація українських та молдовських електричних мереж з мережами ЄС є чудовим досягненням. Це свідчить про те, що наше майбутнє тепер взаємопов’язане. Безпека українських ядерних об’єктів має бути забезпечена, в тому числі за підтримки Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться в повідомлені.

Європейський Союз підтримує Україну та її народ, і Європейська рада підтверджує Версальську декларацію, визнаючи європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Європейський Союз і надалі надаватиме скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку.

Також Європейський Союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, тільки-но російський наступ припиниться, у відбудові країни.