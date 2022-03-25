ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
ГоловнаНовини -

Російська "Сєвєрсталь" першою в країні може оголосити технічний дефолт, - Bloomberg

Компанія не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів через блокування коштів банком.

Російська "Сєвєрсталь" першою в країні може оголосити технічний дефолт, - Bloomberg
Фото: tsn.ua

Російська компанія "Сєвєрсталь", що належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову, так і не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів до закінчення грейс-періоду через блокування коштів банком Citigroup.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це буде перша російська компанія, яка після вторгнення РФ в Україну допустила технічний дефолт за своїми паперами.

Хоча "Сєвєрсталь" уже переказала кошти банку-кореспонденту виплату в $12,6 млн, Citigroup заблокував їх на своєму рахунку. Банк пояснив, що хоча "Сєвєрсталь" і не підпала під американські санкції, вона має отримати дозвіл на проведення транзакції у Міністерства фінансів США.

Видання пише, що дефолт "Сєвєрсталі" може посилити занепокоєння іноземних інвесторів щодо спроможності російських компаній далі виконувати свої зобов’язання з огляду на західні санкції. Кредитори, як очікується, можуть зачекати кілька днів, щоб побачити, чи зможе компанія все ж отримати необхідні дозволи для сплати відсотків та не вимагати повного погашення.

Нагадаємо, контрольний акціонер "Сєвєрсталі" Алєксєй Мордашов знаходиться в санкційних списках ЄС та Британії. Нещодавно він намагався сховати свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.

У 2017 році гГрупа "Сєвєрсталь" позбулася одного з українських активів - заводу "Дніпрометиз".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також