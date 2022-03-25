Російська "Сєвєрсталь" першою в країні може оголосити технічний дефолт, - Bloomberg

Компанія не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів через блокування коштів банком.

Російська компанія "Сєвєрсталь", що належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову, так і не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів до закінчення грейс-періоду через блокування коштів банком Citigroup.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це буде перша російська компанія, яка після вторгнення РФ в Україну допустила технічний дефолт за своїми паперами.

Хоча "Сєвєрсталь" уже переказала кошти банку-кореспонденту виплату в $12,6 млн, Citigroup заблокував їх на своєму рахунку. Банк пояснив, що хоча "Сєвєрсталь" і не підпала під американські санкції, вона має отримати дозвіл на проведення транзакції у Міністерства фінансів США.

Видання пише, що дефолт "Сєвєрсталі" може посилити занепокоєння іноземних інвесторів щодо спроможності російських компаній далі виконувати свої зобов’язання з огляду на західні санкції. Кредитори, як очікується, можуть зачекати кілька днів, щоб побачити, чи зможе компанія все ж отримати необхідні дозволи для сплати відсотків та не вимагати повного погашення.

Нагадаємо, контрольний акціонер "Сєвєрсталі" Алєксєй Мордашов знаходиться в санкційних списках ЄС та Британії. Нещодавно він намагався сховати свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.

У 2017 році гГрупа "Сєвєрсталь" позбулася одного з українських активів - заводу "Дніпрометиз".