Краще зараз дати зброю Україні, ніж потім шукати її ще й для інших країн, – Зеленський звернувся до лідерів G7

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Group 7 взяти участь у проєкті відновлення українських міст.

Під час звернення до лідерів держав "Великої сімки" він підкреслив, що світ потребує нових дієвих альянсів та ефективних гарантій. Водночас спершу необхідно надати Україні необхідне озброєння та щотижня посилювати санкції проти Росії.

"Ми зможемо зробити вашу Групу семи не просто Великою сімкою, а Великою сімкою миротворців. Що для цього потрібно? Україна дуже конкретна у відповіді на це питання. Перше – щотижнево посилювати санкції проти Російської агресії, поки вона не зупиниться і не поверне нам мир. Друге – взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України, для нашого регіону. Реальних гарантій. Дієвих. Таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години", – пояснив президент.

Україна пропонує створити таке обʼєднання під назвою U-24.

"Це те, що дійсно потрібне світу. Не тільки для того, щоб превентивно зупиняти війну або бойові дії, які вже почались. Але і для того, щоб надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яких потрібно підтримати під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами", – зазначив президент.

Зеленський також проінформував про воєнні злочини, які вчиняє Росія в Україні. Це, зокрема, застосування фосфорних бомб проти мирних мешканців, депортація українців, викрадення дітей – за попередніми даними, таких випадків вже близько 2000.

"Росія знищила глобальну архітектуру безпеки, нанесла потужний удар по міжнародним відносинам. Але це тільки початок. За цією війною може прийти глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. А отже, у багатьох країнах Азії, Африки, навіть у Європі можуть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів, з цінами на продовольство. Це однозначно завершиться політичною дестабілізацією. Може, в цьому також – мета російського керівництва? Мені це невідомо. Ми всі повинні діяти негайно! Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх з території України", – закликав президент. Він зауважив, що краще зараз посилити санкції проти Росії настільки, наскільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпекової глобальної кризи.

Зеленський вважає також, що потрібно повне ембарго на торгівлю з РФ, позбавлення її можливості використовувати GPS на війні, щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста.

"Російські банки і, головне, Центробанк Росії повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей! А їхні заморожені активи повинні перетворитись в тому числі на репарації для відбудови України. Краще зараз дати Україні таку підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще для інших країн. Ми розуміємо – це Грузії, Молдови, країн Балтії, Польща, країн Центральної Азії", – закликав президент.

Група Семи – міжнародний клуб урядів держав із найпотужнішими економіками світу. До неї входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада. Головує нині Німеччина.

До 2014 року була Група Восьми, куди входила і Росія. Її виключили після захоплення Криму.