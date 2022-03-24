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США ухвалили новий санкційний список, до якого увійшли оборонні підприємства РФ і депутати Держдуми

Санкцій вжито і щодо очільника найбільшого російського банку Грефа. 

США ухвалили новий санкційний список, до якого увійшли оборонні підприємства РФ і депутати Держдуми
Фото: EPA/UPG

США оголосили новий санкційний пакет щодо росіян через розвʼязану проти України війну. Під обмежувальні заходи потрапили всі депутати Держдуми РФ і 40 оборонних компаній.

Міністерство фінансів Штатів повідомило, що США націлили нові санкції на оборонний сектор РФ, фінансового лідера Сбербанку Германа Грефа та 328 членів Думи, які сприяли війні. 

Загалом до чергового санкційного списку потрапили більш ніж 400 росіян і організацій.

Зокрема, санкції вжито щодо АО "Корпорація тактичного ракетного озброєння", що виробляє гіперзвукову зброю, та більш ніж 20 повʼязаних із нею компаній. 

Також обмежувальні заходи застосували щодо НПК "Техмаш", підприємства з виробництва вертольотів (+ всіх повʼязаних фірм), акціонерного товариства "Кронштадт", що є оборонним підрядником і виготовляє БПЛА.

"У результаті сьогоднішніх дій все майно та інтереси у власності вищезазначених осіб, які перебувають у Сполучених Штатах, заблоковано, і про них необхідно повідомити OFAC. Крім того, блокуються також будь-які організації, які прямо чи опосередковано на 50 або більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам. Усі операції, які здійснюються особами США в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов’язані з будь-якою власністю чи інтересами у власності визначених чи іншим чином заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною чи спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або іншим чином. Ці заборони включають будь-який внесок або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою, або на її користь, а також отримання будь-якого внеску чи надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи", – пояснили в американському Мінфіні. 

Також заборонені операції з російським золотом. 

Про можливість накладання санкцій на всіх російських депутатів Думи – а це кілька сотень людей – писали і в CNN. 

Раніше США запровадили санкції проти дружини та дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також членів Держдуми РФ, які керували зусиллями з визнання "Л/ДНР", зокрема, спікера Думи В'ячеслава Володіна та лідера російської Компартії Геннадія Зюганова.  

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