Байден може оголосити санкції проти депутатів Держдуми вже цього тижня - CNN

Це буде перший крок на шляху нових широкомасштабних санкцій проти РФ.

Президент США Джо Байден планує цього тижня запровадити санкції проти депутатів Держдуми, повідомляє CNN. Очікується, що цей крок стане першим на шляху запровадження нових широкомасштабних санкцій, покликаних покарати Росію за її війну в Україні.

Байден може оголосити нові штрафні заходи, перебуваючи в Європі на серії позачергових самітів цього тижня.

Раніше радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван анонсував новий пакет санкцій, які будуть запроваджені Сполученими Штатами разом із союзниками у четвер. За його словами, цей крок унеможливить ухиляння підсанкційних росіян від обмежувального режиму.