Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
ГоловнаСвіт

Байден може оголосити санкції проти депутатів Держдуми вже цього тижня - CNN

Це буде перший крок на шляху нових широкомасштабних санкцій проти РФ. 

Байден може оголосити санкції проти депутатів Держдуми вже цього тижня - CNN
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден планує цього тижня запровадити санкції проти депутатів Держдуми, повідомляє CNN. Очікується, що цей крок стане першим на шляху запровадження нових широкомасштабних санкцій, покликаних покарати Росію за її війну в Україні.

Байден може оголосити нові штрафні заходи, перебуваючи в Європі на серії позачергових самітів цього тижня. 

Раніше радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван анонсував новий пакет санкцій, які будуть запроваджені Сполученими Штатами разом із союзниками у четвер. За його словами, цей крок унеможливить ухиляння підсанкційних росіян від обмежувального режиму. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також