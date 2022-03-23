У Путіна визнали, що Росія не досягла жодної цілі в Україні

Росії не вдалося досягнути жодної цілі в Україні, запланованої в межах так званої спеціальної операції. Про це в інтерв’ю CNN заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

На запитання, чого, на його думку, Путіну вдалося досягти в Україні, Пєсков відповів, що "наразі не досягнув". Водночас Пєсков зазначив, що вторгнення в Україну відбувається "відповідно до заздалегідь встановлених цілей і планів".

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, Пєсков відповів: "Якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то вона може бути".