Байден попросить європейців застосувати агресивніші санкції проти Росії, – The New York Times

У четвер у Брюсселі президент Байден та лідери ЄС оголосять про «наступний етап» військової допомоги Україні

У ході свого візиту до Європи цього тижня президент США Джо Байден попросить союзників застосувати агресивніші економічні санкції проти Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що в четвер у Брюсселі президент Байден та лідери ЄС оголосять про «наступний етап» військової допомоги Україні, нові плани щодо розширення та посилення економічних санкцій, а також спроби подальшого зміцнення оборони НАТО вздовж кордону з Росією.

«Президент їде до Європи, щоб переконатися, що ми залишимося єдиними, щоб зміцнити нашу колективну рішучість», – заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, США оголосять про зусилля, які допоможуть європейським країнам позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Але головна європейських зустрічей президента США, які були терміново організовані усього за тиждень дипломатами десятків країн, – демонстрація того, що Захід єдиний у протидії агресії Росії.

Попри наміри Росії «розділити та послабити Захід», союзники залишаються «згуртованими, більш рішучими та цілеспрямованими, ніж будь-коли в останній час», зазначив Джейк Салліван.

Планується, що президент США у четвер візьме участь у саміті НАТО, зустрічі лідерів G7 та з Європейською Радою. У п'ятницю Джо Байден відвідає Польщу, щоб обговорити проблему українських біженців. Він також відвідає з американських військових, які перебувають у Польщі у складі сил НАТО. У суботу відбудеться зустріч президентів США та Польщі і того ж дня Джо Байден повернеться у Вашингтон.

Нагадаємо, 19 березня президент США Байден під час двогодинної розмови попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.