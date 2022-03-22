Пряма відповідальність за війну проти України лежить на росЗМІ, - звернення журналістів ЄС

"Російська аудиторія чує про "нацистів, які існують лише в маніакальній свідомості однієї кволої боягузливої людинки, яка зачинилася в глибокому бункері".

Голови низки журналістських спілок Європейського союзу оприлюднили звернення до російських медіа, в якому закликали не підтримувати війну Росії проти Українии.

Текст звернення російською та англійською оприлюднила спілка журналістів Литви 22 березня, передає "Радіо Свобода".

"На вас – працівниках російських ЗМІ, лежить безпосередня й пряма відповідальність за розв’язану путінським режимом чергову війну. Ви довгі роки ігнорували важливий постулат журналістики – перевірку інформації. Ви транслювали брехню з Кремля і на додачу розганяли її градус", - йдеться в заяві.

Журналісти нагадали про дезінформацію в росЗМІ під час агресії Росії проти Грузії в 2008 році та окупації Криму в 2014-му. Тепер, наголошують вони, російська аудиторія чує про "нацистів, які існують лише в маніакальній свідомості однієї кволої боягузливої людинки, яка зачинилася в глибокому бункері навіть від власних спільників".

На думку європейських медіа-спілок, попри ймовірні репресії з боку російської влади, у журналістів все ж є можливість відмовитися транслювати пропаганду.

"Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють воєнні злочини, і ми допомагаємо зі збором доказів цього", - наголошується у зверненні.

"Будь ласка, не витрачайте час на марні ток-шоу і розлогі сюжети а-ля «як би нам уникнути санкцій». Говоріть прямо – через що ці санкції були запроваджені. Не вистачає мужності – знову ж, відійдіть убік: візьміть лікарняні, підіть у відпустку, візьміть відпустку без утримання. За пару тинів люди, які залишилися без інформаційного дурману – наодинці з порожніми полицями – самі зроблять потрібні висновки", - зазначають автори звернення.

Вони також нагадують про відповідальність за поширення кремлівської дезінформації, посилаючись на розслідування, яке вже ведеться кримінальним судом у Гаазі за позовом України.

"Полонені російські солдати вже дають свідчення, що були обдурені своїми командирами, а також російським телебаченням і радіо – і це стане достатньою підставою для відкриття кримінальних справ щодо тих, хто був помічений в ефірі та в друку з викладенням брехливих повідомлень від розпалювачів війни", – нагадують європейські журналісти.

Вони вказують на приклад Ганса Фріче – нацистського пропагандиста, який керував радіо Третього рейху, за що був засуджений до ув’язнення і помер у тюрмі.

Текст звернення підписали: голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець; президентка Спілки журналістів Естонії Хелле Тійкмаа; голова Національної ради каналів суспільного доступу, Німеччина, доктор Вольфганг Рессманн; член правління Спілка журналістів Латвії Імантс Лієпіньш; голова правління Латвійської асоціації журналісті Ілля Козіньш; голова Спілки журналістів Литви Данюс Радзявічюс; голова Польської асоціації журналістів Кшиштоф Сковронський.

Нагадаємо, за даними соцопитувань, 71% росіян пишається тим, що Росія воює з Україною.

У російських ЗМІ заборонено називати війну проти України "війною", а виключно - "спецоперацією", мета якої - "денаціфікувати Україну". Офіційні телеканали та ЗМІ також поширюють фейки про "капітуляцію" українців. Натомість навіть у містах, куди зайшли російські окупанти, люди продовжують чинити їм спротив та виходити на мітинги за Україну. Цього в російські телеканали не транслюють, як і не показують відео допитів полонених російських військових та кадри знищених окупантів та їхньої палаючої техніки.

Публікації про загиблих в Україні окупантів в Росії вважають "дискредитацією російських військ". За поширення такої інформації передбачається до 15 років позбавлення волі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що в Україні за підтримки США створюють біологічну зброю, яка є "етнічно орієнтованою". Міноборони РФ також відзвітувало про пійманих "піддослідних" птахів з України, які нібито можуть розносити "біоагенти, здатні вибірково вражати різні етнічні групи".

У 2014 році російську окупацію Криму та частини Донбасу росЗМІ називали "визволенням", а проросійських бойовиків, яких поставили контролювати окуповані міста, - "ополчєнцамі". Будь-які військові дії проти нашої країни пропагандисти виправдовували "захистом російськомовного населення". Цього ж разу, умовним приводом для вторгнення, у тому числі, стали заяви Путіна про "геноцид".

Влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка розповідала, як сама "бачила" страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія виявилася фейком. Ведуча телеканалу Ірада Зейналова прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

На початку квітня 2021 року російська пропаганда почала розкручувати історію про маленького хлопчика, який загинув від вибуху боєприпасу в селищі Олександрівське, яке знаходиться на околиці Єнакієво (окупована територія). Попри те, що воно знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту, росіяни стверджують, що хлопчик загинув від вибуху снаряду, який скинули з українського коптера.

Для виправдання агресії проти України росЗМІ також використовують тему російської мови і "захисту" російськомовного населення. Про це також постійно говорять на ток-шоу російські політики, а також - президент РФ Володимир Путін.