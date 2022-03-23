Померла перша жінка-держсекретар США Мадлен Олбрайт

Ексдержсекретар США Мадлен Олбрайт, яка була першою жінкою на цій посаді, померла від раку у віці 84 років.

Про це повідомляє CNN.

Телеканал зазначає, що вона була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. Спочатку Олбрайт обіймала посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй, а згодом стала головним дипломатом країни під час другого президентського терміну Білла Клінтона.

Вона виступала за розширення НАТО, наполягала на втручанні альянсу в ситуацію на Балканах, щоб зупинити геноцид та етнічні чистки, прагнула зменшити поширення ядерної зброї та відстоювала права людини та демократію у всьому світі.

Олбрайт обіймала посаду держсекретаря США в 1997-2001 роках, тобто в період після закінчення холодної війни і до терактів 11 вересня. У той час США, особливо в Іраку та на Балканах, створювали міжнародні коаліції і час від часу втручалися у військові дії, щоб скинути автократичні режими.

Олбрайт відома тим, що одягала на дипломатичні переговори різні брошки, щоб повідомити про свій настрій опонентам.

Вона народилася 15 травня 1937 року у Празі. Стала американською громадянкою у 1957 році. У 1959 році отримала ступінь бакалавра політології у приватному жіночому коледжі Уеллслі.