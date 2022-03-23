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Спецпредставник Путіна Чубайс подав у відставку і виїхав з Росії, – Bloomberg

Він став найвищим чиновником, який порвав зв'язки з Кремлем після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Спецпредставник Путіна Чубайс подав у відставку і виїхав з Росії, – Bloomberg
Анатолій Чубайс
Фото: openmedia.io

Російський політик Анатолій Чубайс пішов з посади спеціального представника президента РФ з питань сталого розвитку та виїхав з країни. 

Про це з посиланням на джерела повідомило агентство Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, 66-річний Чубайс покинув Росію через те, що нібито відмовився підтримувати "спецоперацію в Україні".

Bloomberg пише, що Чубайс став найвищим чиновником, який порвав зв'язки з Кремлем після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Інформацію про відставку Чубайса підтвердили у Кремлі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Чубайс звільнився за власним бажанням:

"А поїхав–не поїхав – це його особиста справа", – процитувала Пєскова "Газета.ру".

За даними російських ЗМІ, 22 березня Чубайса бачили у Стамбулі.

Анатолій Чубайс – російський політичний, державний діяч, економіст. Генеральний директор державної корпорації Російська корпорація нанотехнологій. З 2011 по 2020 роки – голова правління АТ "Роснано". Він був однією з ключових постатей та ідеологом приватизації російських підприємств на початку 90-х.

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