Україна використовує штучний інтелект, щоб за фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким

Завдяки штучному інтелекту в Україні соцмережі окупантів шукають за фото їхніх трупів. Це потрібно, щоб повідомити близьким російських військових про їхню загибель і спростувати російську пропаганду про війну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще місяць тому ми використовували технології, щоб запускати інноваційні способи авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фото в реєстрі. Пам’ятаєте підпис обличчям у Дії? Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про «спецоперацію», на якій «немає строковиків» і де «ніхто не вмирає»", – написав Федоров у телеграм-каналі.

Глава Мінцифри додав, що ще місяць тому українські фахівці налаштовували нову систему CRM для обробки заявок контакт-центру Дії. "А сьогодні налаштовуємо автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про російських вбивць у нас вдома", – зазначив Михайло Федоров.

"Ми всі змінилися. Ми почали робити те, що навіть уявити не могли ще місяць тому. Дякую кожному за боротьбу. І перепрошую кожного, кому нам не вдалося допомогти. Продовжуємо триматись разом і робити все можливе для нашої швидкої перемоги!" - підсумував міністр.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, ворог втратив в Україні вже понад 15,6 тис. військових.