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Над околицею Києва окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси

Орієнтовна зона ураження – Гостомель–Ірпінь.

Увечері 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва. Орієнтовна зона ураження – Гостомель–Ірпінь.

Фото: t.me/markushyn

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", – написав Маркушин у телеграм-каналі.

Фото: t.me/markushyn

Раніше російські окупаційні війська застосовували фосфорні боєприпаси в Попасній Луганської області. 

Фосфорні боєприпаси містять білий фосфор. Під час розриву поширюють речовину з температурою горіння понад 800 градусів C на територію площею до кількох сотень квадратних метрів. Горіння триває, поки не вигорить увесь фосфор або не припиниться доступ до кисню. Така зброя завдає важчих каліцтв і уражень, ніж інші боєприпаси. Заборонена для застосування міжнародним законодавством. 

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