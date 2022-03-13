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Росія вдарила по Попасній фосфорними бомбами, – Білошицький

Ця зброя спричинює тяжкі каліцтва і заборонена міжнародним законодавством. 

Російські окупаційні війська застосували в Попасній Луганської області фосфорні боєприпаси. Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали «Brennende Zwiebel». Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі", – написав він. 

Фосфорні боєприпаси містять білий фосфор. Під час розриву поширює речовину з температурою горіння понад 800 градусів C на значну територію площею до кількох сотень квадратних метрів. Горіння триває, поки не вигорить увесь фосфор або не припиниться доступ до кисню. Така зброя завдає  важчих каліцтв і уражень, ніж інші боєприпаси. Заборонена до застосування міжнародним законодавством. 

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