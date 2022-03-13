Через гуманітарні коридори вивели 12729 людей, — Зеленський

Усі гуманітарні коридори, які були погоджені, спрацювали і вдалося вивезти 12729 людей.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в ніч на 13 березня.

Він додав, що 13 березня в Маріуполь, який наразі переживає катастрофу, має прийти гуманітарний вантаж. "Через складність маршруту довелось заночувати в Бердянську", — пояснив президент.

Зеленський наголосив, що росіяни намагаються повторити "сумний досвід утворення псевдореспублік" у Херсонській області, шантажуючи місцевих керівників і депутатів, шукаючи, кого можна підкупити.

"І всупереч волі людей – які щоденно виходять протестувати. І які хочуть Україну. Я вдячний їм, — додає він. — Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитись від розмов з окупантами... Хочу сказати – якщо хтось з них раптом спокусився на пропозиції від окупантів... Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати. Відбулось екстрене засідання Херсонської обласної ради. 44 депутати ухвалили рішення, що Херсонщина – це Україна і жодним псевдореспублікам там не місце".

Президент додав, що за кожної нагоди повторює українським партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для України.

"Тому що це не тільки для України. Це для всіх у Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста... Зло, яке обстрілює навіть машини швидкої допомоги і підриває лікарні... Не зможе зупинитися на одній країні. Якщо матиме сили йти далі".

Насамкінець Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про відзначення державними нагородами України 106 військовослужбовців Збройних сил України, які мужньо проявили себе в боях за незалежність нашої держави. 17 з них посмертно.

"Указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка":

Старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога.

Старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу. Посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів.

Солдату Мрочку Костянтину Васильовичу. Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти зазнали болісних втрат.

Солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу. Посмертно. Героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям.

Сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області, знищив танк ворога та близько 10- осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок.

Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Посмертно. З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської области. Врятувала більше 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка - Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка":