​Депутати Херсонської облради на екстреному засіданні виступили проти утворення псевдореспубліки (текст звернення)

Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради, повідомляє "Суспільне Херсон".

Засідання провели в Zoom.

44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина - це Україна".

Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у своєму Facebook оприлюднив текст звернення.

"ЗВЕРНЕННЯ

Депутатів Херсонської обласної ради VIII скликання до Президента України та всього українського народу щодо бутафорського «референдуму» за «народну республіку» в Херсонській області

Зараз Україною шириться інформація щодо проведення 13 березня 2022 року в Херсоні так званого «референдуму» за створення в Херсонській області «народної республіки».

Херсонщина була, є та буде невід’ємною частиною єдиної держави – України. Ми, депутати Херсонської обласної ради VIII скликання, як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняємо, що Херсонщина це частина суверенної та унітарної України. Ніякі інші сценарії не підтримуються а ні мешканцями області, а ні представниками депутатського корпусу обласної ради, а ні законно обраною народом місцевої влади.

Депутати Херсонської обласної ради VІІІ скликання ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини «народну республіку» та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: «Руський воєнний корабль іди на …».

Херсонщина не скорена та протистоїть загарбнику. Наші серця б’ються в такт зі всією Україною, яка боронить себе від окупантів. Херсон – це Україна! Ми – це Україна. Україна суверенна та єдина. Від сходу до заходу, від півдня до півночі. Все інше це провокація та підлі інсинуації ворога.

Слава Україні! Героям слава!"

Нагадаємо, сьогодні екснардеп ВРУ Сергій Хлань повідомив, що окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати. Хлань заявив, що категорично відмовився від пропозиції і закликав колег зробити так само. За його словами, в регіоні хочуть провести референдум щодо створення ХНР.