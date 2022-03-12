Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаПолітика

​Депутати Херсонської облради на екстреному засіданні виступили проти утворення псевдореспубліки (текст звернення)

За звернення проголосували 44 народні обранці.

​Депутати Херсонської облради на екстреному засіданні виступили проти утворення псевдореспубліки (текст звернення)
Фото: Facebook/Херсонська обласна рада

Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради, повідомляє "Суспільне Херсон".

Засідання провели в Zoom.

44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина - це Україна".

Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у своєму Facebook оприлюднив текст звернення.

"ЗВЕРНЕННЯ

Депутатів Херсонської обласної ради VIII скликання до Президента України та всього українського народу щодо бутафорського «референдуму» за «народну республіку» в Херсонській області

Зараз Україною шириться інформація щодо проведення 13 березня 2022 року в Херсоні так званого «референдуму» за створення в Херсонській області «народної республіки».

Херсонщина була, є та буде невід’ємною частиною єдиної держави – України. Ми, депутати Херсонської обласної ради VIII скликання, як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняємо, що Херсонщина це частина суверенної та унітарної України. Ніякі інші сценарії не підтримуються а ні мешканцями області, а ні представниками депутатського корпусу обласної ради, а ні законно обраною народом місцевої влади.

Депутати Херсонської обласної ради VІІІ скликання ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини «народну республіку» та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: «Руський воєнний корабль іди на …».

Херсонщина не скорена та протистоїть загарбнику. Наші серця б’ються в такт зі всією Україною, яка боронить себе від окупантів. Херсон – це Україна! Ми – це Україна. Україна суверенна та єдина. Від сходу до заходу, від півдня до півночі. Все інше це провокація та підлі інсинуації ворога.

Слава Україні! Героям слава!"

Нагадаємо, сьогодні екснардеп ВРУ Сергій Хлань повідомив, що окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати. Хлань заявив, що категорично відмовився від пропозиції і закликав колег зробити так само. За його словами, в регіоні хочуть провести референдум щодо створення ХНР.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також