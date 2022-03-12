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Українська делегація провела переговори з росіянами у відеоформаті

Створено спеціальні робочі підгрупи.

Українська делегація провела переговори з росіянами у відеоформаті
Фото: twitter

Українська делегація провела переговори з російською делегацією у відеоформаті. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері, опублікувавши фото разом з головою ОП Андрієм Єрмаком.

"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, третій раунд переговорів відбувся 7 березня. Тоді українська делегація зустрічалася з представниками Росії, але результатів, які суттєво покращили б ситуацію, досягти не вдалося. Так само як і під час зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з російським міністром Сергієм Лавровим. За словами Кулеби, Росія привʼязує припинення вогню до виконання Україною ворожих ультиматумів.

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