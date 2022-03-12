Депутат Херсонської обласної ради повідомив про підготовку окупантами референдуму щодо створення ХНР

Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати. Про це повідомив депутатів ХОР, екснардеп ВРУ Сергій Хлань.

За його словами, він категорично відмовився і закликав колег зробити так само. За його словами, в регіоні хочуть провести референдум щодо створення ХРН.

"Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру, без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР! Вся держава буде дивитись на вас, і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може!" - закликав Хлань.

Він також зазначив, що в Маріуполі, Чернігова, Харкові, Сумах, Гостомелі ситуація куди складніша, але вони не здаються.

"Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління", - закликав Хлань колег.

Нагадаємо, окупанти зайшли в Херсон 2 березня, захопили річковий порт і залізничний вокзал. Також окупована Нова Каховка, російська техніка заїхала в Скадовськ.