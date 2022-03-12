Окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізує мародерство.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Через провал плану швидкого наступу окупанти змушені змінити тактику. Зараз вони не здатні забезпечити підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

Окупантам дозволили відбирати все необхідне в місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.

"Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. У тому числі неповнолітніх. Це цілеспрямована політика терору держави-окупанта, що заохочується її вищим керівництвом", – попереджають у ГУР МО.

Зазначимо, що ще в перші дні війни з'явилося відео мародерства солдатів РФ у відділенні ПриватБанку на Херсонщині та в магазині на Сумщині.

Фото: Facebook / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Фото: Facebook / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Нагадаємо, за даними британської розвідки російські війська мають великі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.