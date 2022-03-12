Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Командування російських окупантів дозволило мародерство, – розвідка

Окупантам дозволили відбирати все необхідне в місцевого населення.

Командування російських окупантів дозволило мародерство, – розвідка
Фото: Скрін з відео

Окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізує мародерство.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Через провал плану швидкого наступу окупанти змушені змінити тактику. Зараз вони не здатні забезпечити підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

Окупантам дозволили відбирати все необхідне в місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.

"Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. У тому числі неповнолітніх. Це цілеспрямована політика терору держави-окупанта, що заохочується її вищим керівництвом", – попереджають у ГУР МО.

Зазначимо, що ще в перші дні війни з'явилося відео мародерства солдатів РФ у відділенні ПриватБанку на Херсонщині та в магазині на Сумщині.

Фото: Facebook / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Фото: Facebook / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Нагадаємо, за даними британської розвідки російські війська мають великі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також