Російська армія зазнала в Україні колосальних втрат, - Зеленський

Від початку російського вторгнення тридцять одна батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність, втрати ворога в техніці - вражають.

Російська армія, яка 24 лютого вторглася в Україну, несе великі втрати, найбільші за кілька десятків років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Наші Збройні Сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можно впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів", - сказав президент.

Він зазначив, що від початку російського вторгнення тридцять одна батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність.

Російські військові здаються в полон уже не поодинці, а цілими групами. Також групами вони намагаються вийти з території України в Росію.

"Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають: більше 360 танків, 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та ранку. Вже майже 60 літаків. Більше 80 гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки, зокрема найсучасніших зразків, якими Росія пишається. У більшості армій світу немає стільки усього, скільки російські війська втратили за час вторгнення", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що на разі не можна знижувати інтенсивність оборони та енергію спротиву.

"Ворог заводить на територію України нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе - резервістів, строковиків, найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю. Кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нашу віру в перемогу і в Україну. Я впевнений, у них це НЕ вийде. Це не дасть їм результату", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 12 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб і 362 танки.

Крім того, супротивник втратив 1205 бойових броньованих машин, 135 артилірійських систем, 62 ракетні системи залпового вогню, 22 системи ППО, 58 літаків, 83 гелікоптери, 585 одиниць автомобільної техніки, 3 катери і кораблі, 60 цистерн із паливом та 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових. Росіяни мають відстебнути магазин і повісити зброю на ліве плече дулом униз, підняти і показувати порожні руки, знайти і показувати білу шмату, виконувати всі команди українських військових.

Тим часом, у російських ЗМІ почали з'являтися новини про загиблих в Україні військових. Причому українська влада підтверджує загибель понад 12 тисяч окупантів, тоді як росЗМІ поки що повідомляють про "поодинокі випадки".

Офіційно дані про втрати армії в РФ називають "фейками". Росія також відмовляється забирати тіла своїх загиблих солдатів. Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".